Савченко попросила Трампа повернути з РФ українських політв'язнів

Савченко написала лист Трампу

Народний депутат Надія Савченко написала листа президентові США Дональду Трампу, в якому просить його повернути з Російської Федерації українських політв'язнів. Про це вона написалана своїй сторінці Facebook.



Також нардеп висловила надію на успішну спільну роботу з США. Україну Савченко назвала у своєму листі "терра інкогніто" - "невідомою для багатьох іноземців землею, країною нових можливостей, талановитих, вільних, патріотичних людей, багатою ресурсами".

"Я прошу вас допомогти звільнити всіх українських політв'язнів з Росії, тому що тільки вам як лідеру найсильнішої країни в світі, яка визнає основоположними такі цінності, як права людини, і тільки вам під силу протистояти на міжнародній арені президенту Росії Володимиру Путіну. Прошу зробити все можливе для повернення українських політв'язнів додому, до своїх родин", - написала, звертаючись до Трампа, Савченко.

Скрін листи-звернення Савченко

Нагадаємо, що сьогодні правоохоронці завершили розслідування справи Рубана-Савченко.

Зазначимо, що український омбудсмен Людмила Денисова звернулась до Верховоному комісару ООН з прав людини Зейду Рааду аль Хусейну, щоб той сприяв візитам міжнародних організації до українським політв'язням, які голодують.