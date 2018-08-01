Денисова попросила комиссара ООН содействовать ее визитам к политзаключенным

Россия скрывает информацию о реальном состоянии здоровья Владимира Балуха, Станислава Клиха и Олега Сенцова

Украинский омбудсмен Людмила Денисова обратилась к Верховоному комиссару ООН по правам человека Зейду Рааду аль Хусейну, чтобы тот способствовал визитам международных организации к украинским политзаключенным, которые голодают. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

Как отмечает Денисова, Россия скрывает информацию о реальном состоянии здоровья Владимира Балуха, Станислава Клиха и Олега Сенцова. РФ задерживает украинцев, принудительно переводит их в российское гражданство и осуждает. Омбудсмен также отметила, что ей блокируют возможность посетить украинских политзаключенных.

"Я обратилась к Верховному Комиссару ООН по правам человека Зейду Рааду аль Хусейну с просьбой применить все возможные рычаги влияния на Российскую Федерацию. Чтобы, в конце концов, это государство начало придерживаться основополагающих принципов гуманизма и уважения прав человека, выполнять обязательства, предусмотренные международными соглашениями и сотрудничать", - заявила Денисова.

Скрин-документы обращение Денисовой до комиссара ООН Также она попросила содействовать визитам представителей международных гуманитарных организаций к украинцам, удерживаемых на территории РФ и Крыма и проведению независимого медицинского обследования Владимира Балуха, Станислава Клиха и Олега Сенцова.

Напомним, что Денисова отправила РФ письмо с предложением обмена политзаключенных Кремля.