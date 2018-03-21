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Савченко подала в суд из-за исключения из комитета Рады по нацбезопасности

НовостиПроисшествия    21.03.2018 - 15:18
Фото: Надежда Савченко (РБК-Украина)
Фото: Надежда Савченко (РБК-Украина)

По словам Савченко, соответствующее постановление Рады является незаконным и подлежит отмене

Народный депутат Надежда Савченко подала в Верховный суд Украины из-за ее исключения из состава парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны. Об этом Савченко сообщила на своей странице в Facebook.

"Сегодня мной был подан административный иск в Верховный суд Украины о признании незаконным и отмене постановления Верховной рады Украины относительно исключения меня из членов комитета по национальной безопасности и обороны", - написала она.

По словам Савченко, соответствующее постановление Рады от 15 марта о ее исключении является незаконным и подлежит отмене, поскольку основания, определенные действующим законодательством, для принятия такого решения отсутствуют.

"Невозможно исключить члена комитета из комитета. В законодательстве Украины есть только механизмы отзыва председателя комитета, заместителя председателя и секретаря комитета", - заявила она.

 

Сьогодні мною було подано адміністративний позов до Верховного Суду України про визнання незаконною та скасування...

Опубліковано Надія Савченко 21 березень 2018 р.

Напомним, 15 марта Верховная рада Украины проголосовала за исключение из комитета по вопросам национальной безопасности народного депутата Надежды Савченко. За проект постановления проголосовал 261 депутат.

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Теги: Надежда Савченко, Верховная Рада, Суд
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