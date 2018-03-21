Савченко подала до суду через виключення з комітету Ради з нацбезпеки

За словами Савченко, відповідна постанова Ради є незаконною та підлягає скасуванню

Народний депутат Надія Савченко подала до Верховного суду України через її виключення зі складу парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони. Про це Савченко повідомила на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні мною було подано адміністративний позов до Верховного суду України про визнання незаконною та скасування постанови Верховної ради України щодо виключення мене із членів комітету з національної безпеки та оборони", - написала вона.

За словами Савченко, відповідна постанова Ради від 15 березня про її виключення, є незаконною та підлягає скасуванню, оскільки підстави, визначені діючим законодавством, для прийняття такого рішення відсутні.

"Неможливо виключити члена комiтету з комiтету. В законодавствi України є тiльки механiзми вiдкликання голови комiтету, заступника голови та секретаря комiтету", - заявила вона.

Сьогодні мною було подано адміністративний позов до Верховного Суду України про визнання незаконною та скасування... Опубліковано Надія Савченко 21 березень 2018 р.

Нагадаємо, 15 березня Верховна рада України проголосувала за виключення з комітету з питань національної безпеки народного депутата Надії Савченко. За проект постанови проголосував 261 депутат.