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Савченко хочуть взяти на поруки 26 осіб

НовиниПолітика    22.06.2018 - 16:58
Фото: Надія Савченко (РБК-Україна)
Фото: Надія Савченко (РБК-Україна)

Зал заповнений журналістами та активістами

У Шевченківському райсуді Києва 26 осіб виявили бажання взяти на поруки Надію Савченко. Про це заявив суддя Павло Слободянюк у залі суду, передає кореспондент РБК-Україна

"Подано 26 заяв про взяття на поруки", - заявив суддя.

Зал заповнений журналістами та активістами.



Фото: Надія Савченко у суді (РБК-Україна)

Нагадаємо, у березні Шевченківський районний суд Києва обрав для підозрюваної в підготовці терактів Надії Савченко запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на два місяці.

Колегія суддів перебувала в нарадчій кімнаті близько трьох годин, а рішення зачитувалися протягом 50 хвилин.

Таким чином суд визнав незаконним затримання Савченко, разом з тим, суд постановив заарештувати її терміном на 59 днів.

22 травня Савченко заявила, що двоє адвокатів погодились представляти її інтереси безкоштовно
 

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Теги публікації: Надія Савченко, поруки  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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