Савченко хочуть взяти на поруки 26 осіб

Зал заповнений журналістами та активістами

У Шевченківському райсуді Києва 26 осіб виявили бажання взяти на поруки Надію Савченко. Про це заявив суддя Павло Слободянюк у залі суду, передає кореспондент РБК-Україна.



"Подано 26 заяв про взяття на поруки", - заявив суддя.



Зал заповнений журналістами та активістами.





Фото: Надія Савченко у суді (РБК-Україна)

Нагадаємо, у березні Шевченківський районний суд Києва обрав для підозрюваної в підготовці терактів Надії Савченко запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на два місяці.



Колегія суддів перебувала в нарадчій кімнаті близько трьох годин, а рішення зачитувалися протягом 50 хвилин.



Таким чином суд визнав незаконним затримання Савченко, разом з тим, суд постановив заарештувати її терміном на 59 днів.

22 травня Савченко заявила, що двоє адвокатів погодились представляти її інтереси безкоштовно.

