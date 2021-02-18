В Саудовской Аравии выпал снег. Непогода продержится несколько дней

В четверг утром, 18 февраля, в провинции Табук, расположенной на северо-западе Саудовской Аравии, выпал снег. По данным властей, непогода в стране продержится несколько дней.
Об этом сообщает издание Al Arabia.
Власти Саудовской Аравии выпустили погодные предупреждения для нескольких регионов страны. В государстве ожидаются сильные грозы, сопровождаемые сильными ветром и обильными осадками в виде снега и дождя.
Гражданская оборона заявила, что экстремальные погодные условия затронут столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд, Мекку, Медину, Восточную провинцию, Кассим, Табук, Хайль, провинцию Северные границы, Асир, аль-Баха, Джазан, Наджран и Джавф.
В последний раз снегопады в Королевстве выпали в 2018 году, когда местные жители и туристы увлекались снежными развлечениями, такими как катание на санях и битвы в снежки.
Напомним, ранее американский штат Техас накрыла снежная буря. Из-за непогоды более 2 млн жителей штата остались без электроэнергии. На территории штата объявили режим чрезвычайной ситуации на федеральном уровне.
Кроме того, в штате Орегон из-за зимнего шторма сотни тысяч людей остались без света. В регионе объявили чрезвычайное положение.