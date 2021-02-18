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У Саудівській Аравії випав сніг. Негода протримається кілька днів

Автор: РБК-Україна

вранці У четвер, 18 лютого, в провінції Табук, розташованої на північно-заході Саудівської Аравії, випав сніг. За даними влади, негода в країні протримається кілька днів.

Про це повідомляє видання Al Arabia.

Влада Саудівської Аравії випустили погодні попередження для кількох регіонів країни. В державі очікуються сильні грози, що супроводжувалися сильним вітром та рясними опадами у вигляді снігу та дощу.

Цивільна оборона заявила, що екстремальні погодні умови торкнуться столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяд, Мекки, Медіни, Східну провінцію, Кассім, Табук, Хайль, провінцію Північні кордони, Асир, аль-Баха, Джазан, Наджран і Джавф.

востаннє снігопади в Королівстві випали в 2018 році, коли місцеві жителі і туристи захоплювалися сніговими розвагами, такими як катання на санях і битви в сніжки.

Нагадаємо, раніше американський штат Техас накрила снігова буря. Через негоду більше 2 млн жителів штату залишилися без електроенергії. На території штату оголосили режим надзвичайної ситуації на федеральному рівні.

Крім того, в штаті Орегон через зимового шторму сотні тисяч людей залишилися без світла. У регіоні оголосили надзвичайний стан.

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Новини України снегСаудовская Аравия
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