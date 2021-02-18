У Саудівській Аравії випав сніг. Негода протримається кілька днів

вранці У четвер, 18 лютого, в провінції Табук, розташованої на північно-заході Саудівської Аравії, випав сніг. За даними влади, негода в країні протримається кілька днів.

Влада Саудівської Аравії випустили погодні попередження для кількох регіонів країни. В державі очікуються сильні грози, що супроводжувалися сильним вітром та рясними опадами у вигляді снігу та дощу.

Цивільна оборона заявила, що екстремальні погодні умови торкнуться столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяд, Мекки, Медіни, Східну провінцію, Кассім, Табук, Хайль, провінцію Північні кордони, Асир, аль-Баха, Джазан, Наджран і Джавф.

востаннє снігопади в Королівстві випали в 2018 році, коли місцеві жителі і туристи захоплювалися сніговими розвагами, такими як катання на санях і битви в сніжки.