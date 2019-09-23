Саудовской Аравии на восстановление добычи нефти могут потребоваться месяцы

Государственной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco могут потребоваться месяцы, чтобы восстановить деятельность после атаки дронов на свои объекты. Об этом заявляют чиновники и подрядчики королевства, передает The Wall Street Journal.

В данный момент Saudi Aramco ведет срочные переговоры с производителями оборудования и предлагает им повышенную плату для скорейшего восстановления производства.

Источники издания сообщили, что представители нефтекомпании Саудовской Аравии "засыпали" подрядчиков, в том числе General Electric, электронными сообщениями, и телефонными звонками с просьбой оказать срочную помощь.

Отмечается, что цены за услуги могут достигать сотен миллионов долларов.

В то же время источники издания считают, что полное восстановление деятельности компании может занять месяцы, а не десять недель, как сообщалось ранее.

"Мы все еще находимся в отчаянном поиске некоторых сменных деталей. Все не так прекрасно и безоблачно, как вы можете подумать", - заявил неназванный представитель Саудовской Аравии.

Напомним, компания Saudi Aramco планирует до конца сентября выйти на прежний уровень добычи нефти после атаки дронов на объект НПЗ.