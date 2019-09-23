Саудівській Аравії на відновлення видобутку нафти можуть знадобитися місяці

Державній нафтовій компанії Саудівської Аравії Saudi Aramco можуть знадобитися місяці, щоб відновити діяльність після атаки дронів на свої об'єкти. Про це заявляють чиновники і підрядники королівства, передає The Wall Street Journal.

Наразі Saudi Aramco веде термінові переговори з виробниками обладнання і пропонує їм підвищену плату для якнайшвидшого відновлення виробництва.

Джерела видання повідомили, що представники компанії Саудівської Аравії "засипали" підрядників, зокрема General Electric, електронними повідомленнями, телефонними дзвінками з проханням надати термінову допомогу.

Зазначається, що ціни за послуги можуть сягати сотень мільйонів доларів.

Водночас джерела видання вважають, що повне відновлення діяльності компанії може тривати місяці, а не десять тижнів, як повідомлялося раніше.

"Ми все ще перебуваємо у відчайдушному пошуку деяких змінних деталей. Усе не так чудово та безхмарно, як ви можете подумати", - заявив неназваний представник Саудівської Аравії.

Нагадаємо, компанія Saudi Aramco планує до кінця вересня вийти на колишній рівень видобутку нафти після атаки дронів на об'єкт НПЗ.