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В Саудовской Аравии начнут прививать от COVID детей 5-11 лет вакциной Pfizer

Автор: Дмитрий Кузнецов

Управление по контролю за продуктами и лекарствами (SFDA) Саудовской Аравии одобрило вакцину от коронавируса Pfizer для детей в возрасте от 5 до 11 лет. Регулятор принял такое решение на основании предоставленных компанией данных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Saudi Press Agency.

По данным агентства, решение об утверждении использования вакцины от коронавируса Pfizer для детей от 5 до 11 лет основано на данных, предоставленных производителем. При этом эффективность и безопасность препарата оценивалась по информации о клинических испытаниях и практических результатах.

"Вакцина соответствует всем нормативным требованиям, а клинические исследования и научные отчеты показали, что вакцина безопасна для этой возрастной категории", - отмечает издание.

SFDA одобрило вакцину Pfizer в Саудовской Аравии в декабре 2020 года. Помимо этого препарата в стране используются вакцины компаний Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca, Sinopharm и Sinovac Biotech.

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Саудовская АравияКоронавирусВакцинация