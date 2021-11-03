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В Саудовской Аравии начнут прививать от COVID детей 5-11 лет вакциной Pfizer

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Эр-Рияд, Среда 03 ноября 2021 19:38
В Саудовской Аравии начнут прививать от COVID детей 5-11 лет вакциной Pfizer Фото: в Саудовской Аравии одобрили вакцину Pfizer для детей 5-11 лет (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Управление по контролю за продуктами и лекарствами (SFDA) Саудовской Аравии одобрило вакцину от коронавируса Pfizer для детей в возрасте от 5 до 11 лет. Регулятор принял такое решение на основании предоставленных компанией данных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Saudi Press Agency.

По данным агентства, решение об утверждении использования вакцины от коронавируса Pfizer для детей от 5 до 11 лет основано на данных, предоставленных производителем. При этом эффективность и безопасность препарата оценивалась по информации о клинических испытаниях и практических результатах.

"Вакцина соответствует всем нормативным требованиям, а клинические исследования и научные отчеты показали, что вакцина безопасна для этой возрастной категории", - отмечает издание.

SFDA одобрило вакцину Pfizer в Саудовской Аравии в декабре 2020 года. Помимо этого препарата в стране используются вакцины компаний Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca, Sinopharm и Sinovac Biotech.

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Саудовская Аравия Коронавирус Вакцинация
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