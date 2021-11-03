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У Саудівській Аравії почнуть прищеплювати від COVID дітей 5-11 років вакциною Pfizer

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Ер-Ріяд, Середа 03 листопада 2021 19:38
У Саудівській Аравії почнуть прищеплювати від COVID дітей 5-11 років вакциною Pfizer Фото: у Саудівській Аравії схвалили вакцину Pfizer для дітей 5-11 років (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Управління з контролю за продуктами і ліками (SFDA) Саудівської Аравії схвалило вакцину від коронавірусу Pfizer для дітей у віці від 5 до 11 років. Регулятор прийняв таке рішення на підставі наданих компанією даних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Saudi Press Agency.

За даними агентства, рішення про затвердження використання вакцини від коронавірусу Pfizer для дітей від 5 до 11 років засноване на даних, наданих виробником. При цьому ефективність і безпека препарату оцінювалася за інформацією про клінічні випробування і практичні результати.

"Вакцина відповідає всім нормативним вимогам, а клінічні дослідження і наукові звіти показали, що вакцина безпечна для цієї вікової категорії", - зазначає видання.

SFDA схвалив вакцину Pfizer в Саудівській Аравії в грудні 2020 року. Крім цього препарату в країні використовуються вакцини компаній Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca, Sinopharm і Sinovac Biotech.

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Саудовская Аравия Коронавірус Вакцинація
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