У Саудівській Аравії почнуть прищеплювати від COVID дітей 5-11 років вакциною Pfizer

Управління з контролю за продуктами і ліками (SFDA) Саудівської Аравії схвалило вакцину від коронавірусу Pfizer для дітей у віці від 5 до 11 років. Регулятор прийняв таке рішення на підставі наданих компанією даних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Saudi Press Agency .

За даними агентства, рішення про затвердження використання вакцини від коронавірусу Pfizer для дітей від 5 до 11 років засноване на даних, наданих виробником. При цьому ефективність і безпека препарату оцінювалася за інформацією про клінічні випробування і практичні результати.

"Вакцина відповідає всім нормативним вимогам, а клінічні дослідження і наукові звіти показали, що вакцина безпечна для цієї вікової категорії", - зазначає видання.

SFDA схвалив вакцину Pfizer в Саудівській Аравії в грудні 2020 року. Крім цього препарату в країні використовуються вакцини компаній Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca, Sinopharm і Sinovac Biotech.