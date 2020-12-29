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В Саудовской Аравии на 5 лет засудили активистку, которая боролась за права женщин

Автор: Даша Харченко

В Саудовской Аравии к более чем пяти годам заключения приговорили активистку Луджайн аль-Хатлуль, которая выступала за право женщин управлять автомобилем. Она уже находится в тюрьме строгого режима в течение двух с половиной лет.

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Об этом сообщает BBC.

Активистку обвинили в связях со странами, недружественными королевству, а также в предоставлении им секретной информации. Луджайн была задержана примерно за несколько недель до того, как женщинам в Саудовской Аравии разрешили ездить за рулем в 2018 году.

Международные правозащитные организации неоднократно заявляли о незаконности задержания и требовали ее освобождения.

Напомним, 24 декабря боевики в Афганистане убили защитницу прав женщин Фрешту Кохистани.

РБК-Украина писало, что Саудовская Аравия отменила смертную казнь для людей, которые совершили преступления, будучи несовершеннолетними.

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