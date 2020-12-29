У Саудівській Аравії на 5 років засудили активістку, яка боролась за права жінок

В Саудівській Аравії до більш ніж п’яти років ув’язнення засудили активістку Луджайн аль-Хатлуль, яка виступала за право жінок керувати автомобілем. Вона вже перебуває у в'язниці суворого режиму протягом двох з половиною років.

Про це повідомляє BBC.

Активістку звинуватили у зв'язках з країнами, недружніми королівству, а також у наданні їм секретної інформації. Луджайн була затримана приблизно за кілька тижнів до того, як жінкам в Саудівській Аравії дозволили їздити за кермом у 2018 році.

Міжнародні правозахисні організації неодноразово заявляли про незаконність затримання та вимагали її звільнення.

Нагадаємо, 24 грудня бойовики в Афганістані вбили захисницю прав жінок Фрешту Кохістані.

РБК-Україна писало, що Саудівська Аравія скасувала смертну кару для людей, які вчинили злочини, будучи неповнолітніми.