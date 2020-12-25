РФ хочет привлечь к строительству опреснителей воды в Крыму крупную международную компанию

Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)

Так называемая "власть" аннексированного Крыма собирается привлечь к строительству опреснителей воды крупную международную компанию. Украина будет пытаться блокировать этот проект.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире "Украина 24".

По его словам, Украина найдет эту компанию и будет мешать ей реализовать проект в оккупированном Крыму.

"Ранее было заявление незаконной оккупационной "власти" в Крыму о привлечении крупной международной компании для реализации технологии опреснения воды. Мы обязательно найдем эту компанию и будем ей мешать реализовать этот проект", - заявил он.

Ранее крымская "власть" заявила, что полуостров технически не готов к возможному приему воды по Северо-Крымскому каналу из Украины. Они хотят сами справиться с проблемами водоснабжения.

Также президент России Владимир Путин признал, что в Крыму достаточно собственных запасов пресной воды.

Отметим, украинская власть заявляет, что воды в Крыму более чем достаточно для нужд населения.