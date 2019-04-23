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В Саудовской Аравии 37 человек казнили по обвинению в терроризме

Новости » Общество    23.04.2019 - 17:35
В Саудовской Аравии 37 человек казнили по обвинению в терроризме
Иллюстративное фото (commons.wikimedia.org)

Казненных обвиняли в следовании экстремистской идеологии, создании террористических ячеек и разжигании религиозной вражды

В Саудовской Аравии привели в исполнение смертный приговор в отношении 37 граждан страны, которых ранее признали виновными в терроризме. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на EuroNews.

Казненных обвиняли в следовании экстремистской идеологии, создании террористических ячеек и разжигании религиозной вражды.

Казни прошли во вторник, 23 апреля, в Эр-Рияде, Медине, Мекке и других городах королевства.

"Смертная казнь была применена... по ряду виновных в принятии идеологий экстремистских террористов и формировании террористических ячеек для коррупции и нарушения безопасности, а также для распространения хаоса и разжигания межрелигиозной розни", - сообщает агенство. 

Ранее РБК-Украина сообщало, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает ошибкой отмену смертной казни в Турции. По его словам, в страну необходимо вернуть исполнение смертного приговора. 

Кроме того, Евросоюз призывает Беларусь прекратить практику вынесения смертных приговоров. В ЕС уверены, что высшая мера наказания не является средством, которое позволяет предотвратить преступления, в то же время, оно делает судебные ошибки необратимыми.

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