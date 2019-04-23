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У Саудівській Аравії 37 людей стратили за звинуваченням у тероризмі

Новини » Суспільство    23.04.2019 - 17:35
У Саудівській Аравії 37 людей стратили за звинуваченням у тероризмі
Ілюстративне фото (commons.wikimedia.org)

Страчених звинувачували в прихильності до екстремістської ідеології, створення терористичних осередків і розпалюванні релігійної ворожнечі

В Саудівській Аравії привели у виконання смертний вирок стосовно 37 громадян країни, які раніше визнали винними в тероризмі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на EuroNews.

Страчених звинувачували в прихильності до екстремістської ідеології, створення терористичних осередків і розпалюванні релігійної ворожнечі.

Страти пройшли у вівторок, 23 квітня, в Ер-Ріяді, Медині, Мецці та інших містах королівства.

"Смертна кара була застосована... по ряду винних у прийнятті екстремістських ідеологій терористів та формуванні терористичних осередків для корупції та порушення безпеки, а також для поширення хаосу і розпалювання міжрелігійної ворожнечі", - повідомляє агенство.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган вважає помилкою скасування смертної кари в Туреччині. За його словами, в країну необхідно повернути виконання смертного вироку.

Крім того, Євросоюз закликає Білорусь припинити практику винесення смертних вироків. В ЄС впевнені, що вища міра покарання не є засобом, що дозволяє запобігти злочину, в той же час, воно робить судові помилки незворотними.

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