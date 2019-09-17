Саудовский король пообещал справиться с последствиями атаки дронов

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд впервые прокомментировал атаку дронов на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Об этом пишет Reuters.

Он заявил, что Эр-Рияд способен справиться с последствиями атаки на инфраструктуру Saudi Aramco.

По его словам, Кабминет министров страны подсчитал ущерб, нанесенный атаками на установки Aramco, и призвал мировые правительства противостоять им "независимо от их происхождения".

Напомним, на одном из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов саудовской компании Saudi Aramco на востоке произошел пожар. Два объекта компании Saudi Aramco на крупных месторождениях в Абкайке и Хурайсе подверглись атаке с использованием дронов.

Позже госсекретарь США Майк Помпео обвинил власти Ирана в "беспрецедентной атаке" на мировой энергетический рынок, комментируя нападение беспилотников на объекты саудовской нефтяной компании Aramco. Иран опровергает эту информацию.

После этого президент Соединенных Штатов Дональд Трамп распорядился открыть стратегические запасы нефти из-за ситуации в Саудовской Аравии.