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Саудовские власти одобрили IPO госкомпании Saudi Aramco

Новости » Экономика     03.11.2019 - 10:37
Саудовские власти одобрили IPO госкомпании Saudi Aramco
Фото: Saudi Aramco (Saudi Aramco)

Крупнейшая нефтяная компания продаст часть своих акций

Управление по рынку капитала Саудовской Аравии одобрило частичное размещение на рынке акций государственной нефтяной компании Saudi Aramco. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Как отмечается в сообщении, проспект эмиссии будет опубликован до начала периода подписки.

При этом сама Saudi Aramco заявила, что публичное размещение пройдет на саудовской бирже Tadawul. Предложение будет состоять из продажи части акций, принадлежащих государству. Окончательная цена и объем размещения будут объявлены позднее.

Телеканал Al Arabiya со ссылкой на свои источники сообщил, что процесс определения цены начнется 17 ноября и завершится 4 декабря. Само размещение может начаться 4 декабря.

Как сообщает агентство Reuters, Saudi Aramco выбрала девять банков для пиоведения IPO, в том числе JP Morgan, Morgan Stanley, Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, Credit Suisse и другие. По данным источников агентства, компания намерена разместить 1% своих акций в 2019 году и еще 1% в 2020 году. Всего Saudi Aramco планирует продать на бирже 5% своих акций.

По итогам 2018 года чистая прибыль Saudi Aramco составила 111 млрд долларов.

Напомним, в третьем квартале 2019 года цена на нефть Brent упала на 8,7%, что стало худшим показателем с четвертого квартала 2018 года. Вместе с тем, в течение сентября цены на нефть повышались до 70 долларов за баррель после атаки дронов на нефтяные объекты Saudi Aramco.

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