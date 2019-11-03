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Саудівська влада схвалила IPO держкомпанії Saudi Aramco

Новини » Економіка     03.11.2019 - 10:37
Саудівська влада схвалила IPO держкомпанії Saudi Aramco
Фото: Saudi Aramco (Saudi Aramco)

Найбільша нафтова компанія продасть частину своїх акцій

Управління по ринку капіталу Саудівської Аравії схвалив часткове розміщення на ринку акцій державної нафтової компанії Saudi Aramco. Про це повідомляється на сайті регулятора.

Як наголошується в повідомленні, проспект емісії буде опубліковано до початку періоду передплати.

При цьому сама Saudi Aramco заявила, що публічне розміщення пройде на саудівської біржі Tadawul. Пропозиція буде складатися з продажу частини акцій, що належать державі. Остаточна ціна і обсяг розміщення будуть оголошені пізніше.

Телеканал Al Arabiya з посиланням на свої джерела повідомив, що процес визначення ціни почнеться 17 листопада і завершиться 4 грудня. Саме розміщення може початися 4 грудня.

Як повідомляє агентство Reuters, Saudi Aramco обрала дев'ять банків для пиоведения IPO, в тому числі JP Morgan, Morgan Stanley, Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, Credit Suisse та інші. За даними джерел агентства, компанія має намір розмістити 1% своїх акцій в 2019 році і ще 1% в 2020 році. Всього Saudi Aramco планує продати на біржі 5% своїх акцій.

За підсумками 2018 року чистий прибуток Saudi Aramco склав 111 млрд доларів.

Нагадаємо, у третьому кварталі 2019 року ціна на нафту Brent впала на 8,7%, що стало найгіршим показником з четвертого кварталу 2018 року. Разом з тим, протягом вересня ціни на нафту зросли до 70 доларів за барель після атаки дронів на нафтові об'єкти Saudi Aramco.

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