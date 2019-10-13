Саудовская Аравия заявила о непричастности к атаке на иранский танкер

Государственный министр по иностранным делам Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр исключил причастность своей страны к инциденту с иранским танкером Sabiti в Красном море. Об этом он заявил журналистам на пресс-конференции в МИД королевства в воскресенье, передает Reuters.

"Мы таким не занимаемся. Кроме того, по этой ситуации идет противоречивая информация. Одни говорят, что не было ударов, другие - что есть разлив нефти, третьи - что нет разлива. Так что история пока не очень понятна. Но что я могу сказать, мы таким не занимаемся", - заявил аль-Джубейр.

Напомним, на иранском танкере, который находился в Красном море примерно в 96 км от саудовского порта Джидда, произошел взрыв. В результате взрыва на танкере произошел пожар. Вследствие повреждены два основных резервуара танкера, начался разлив нефти в море. Танкер принадлежит иранской госкорпорации National Iranian Oil Company. По данным телеканала, технические эксперты уже изучают причины инцидента, при этом они не исключают возможность теракта.

В иранской государственной танкерной компании заявили, что на иранском нефтяном танкере в Красном море произошли два взрыва с разницей в 20 минут. По данным компании, взрывы, вероятно, были вызваны двумя ракетными ударами. В результате были повреждены два основных резервуара танкера, начался разлив нефти в море.