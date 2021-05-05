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Саудовская Аравия запретит паломничество для иностранцев второй год подряд, - Reuters

Автор: Игорь Литвиненко

Правительство Саудовской Аравии рассматривает возможность запрета на совершение хаджа в 2021 году иностранными паломниками. Причиной этому второй год подряд может стать коронавирус.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Окончательное решение по данному вопросу еще не принято.

"Два источника, знакомых с этим вопросом, заявили, что власти приостановили предыдущие планы по приему паломников из-за границы и разрешат принимать только местных паломников, которые были вакцинированы или выздоровели от COVID-19, по крайней мере, за шесть месяцев до паломничества", - сообщает издание.

По информации одного из источников, ограничения будут применяться и по возрасту участников.

Второй источник сообщил, что ранее планировалось разрешить въезд для некоторых паломников из-за границы, которые сделают прививку. Однако из-за различных видов вакцин, их эффективности и появления новых штаммов вируса, правительство пересмотрит данный вариант.

Правительство Саудовской Аравии пока официально не прокомментировало эту информацию.

В феврале правительство приостановило въезд в королевство из 20 стран, за исключением дипломатов, граждан Саудовской Аравии, практикующих врачей и членов их семей. Запрет, который действует до сих пор, распространяется на людей, прибывающих из Объединенных Арабских Эмиратов, Германии, США, Великобритании, Южной Африки, Франции, Египта, Ливана, Индии и Пакистана.

Напомним, в прошлом году со 2 апреля Мекка и Медина, два города в Саудовской Аравии, где расположены главные мусульманские святыни, были полностью закрыты на въезд и выезд.

Запрет на паломничество был частично отменен лишь 4 октября.

Отметим, ежегодно в определенное время мусульмане со всего мира совершают хадж - паломничество в Мекку, что является пятым столпом ислама. В 2021 году хадж приходится на 19 июля.

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Новости Украины Саудовская АравияпаломникиМеккахадж