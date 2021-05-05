Саудовская Аравия запретит паломничество для иностранцев второй год подряд, - Reuters

Окончательное решение по данному вопросу еще не принято.

"Два источника, знакомых с этим вопросом, заявили, что власти приостановили предыдущие планы по приему паломников из-за границы и разрешат принимать только местных паломников, которые были вакцинированы или выздоровели от COVID-19, по крайней мере, за шесть месяцев до паломничества", - сообщает издание.

По информации одного из источников, ограничения будут применяться и по возрасту участников.

Второй источник сообщил, что ранее планировалось разрешить въезд для некоторых паломников из-за границы, которые сделают прививку. Однако из-за различных видов вакцин, их эффективности и появления новых штаммов вируса, правительство пересмотрит данный вариант.

Правительство Саудовской Аравии пока официально не прокомментировало эту информацию.

В феврале правительство приостановило въезд в королевство из 20 стран, за исключением дипломатов, граждан Саудовской Аравии, практикующих врачей и членов их семей. Запрет, который действует до сих пор, распространяется на людей, прибывающих из Объединенных Арабских Эмиратов, Германии, США, Великобритании, Южной Африки, Франции, Египта, Ливана, Индии и Пакистана.