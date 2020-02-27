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Саудовская Аравия впервые полностью закрыла Мекку и Медину для иностранцев

Новости » В мире     27.02.2020 - 14:56
Саудовская Аравия впервые полностью закрыла Мекку и Медину для иностранцев
Иллюстративное фото (twitter.com/Tabeen6)

Также запрещен въезд в Саудовскую Аравию туристам из наиболее пострадавших от коронавируса

Саудовская Аравия впервые закрыла въезд иностранцам в Мекку и Медину из-за опасений распространения коронавируса. Об этом говорится в сообщении Министерства внутренних дела Саудовской Аравии в Twitter.

Кроме этого в въезд в королевство запрещен туристам из тех стран, где распространение коронавируса представляет собой опасность. В частности, речь идет об Иране, Италии, Китае, Японии, Южной Корее, а также некоторых других стран восточной Азии.

Как отметили в МИД Саудовской Аравии, данные меры носят временных характер.

Саудовская Аравия впервые полностью закрыла Мекку и Медину для иностранцев

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что количество умерших от коронавируса COVID-19 в Иране достигло 22 человек. В общем коронавирусом в стране инфицировалась уже 141 человек.

Также сообщалось, что Италия является наиболее пострадавшей страной от коронавируса в Европе. По состоянию на 27 февраля официально подтверждены 75 новых случаев коронавируса и 2 новых случая смерти в стране. Всего в Италии 528 инфицированных и 14 погибших.

Всего в Европе коронавирус был зафиксирован в 19 странах - Грузии, Эстонии, Дании, Норвегии, Северной Македонии, Италии, Германии, Франции, Британии, Австрии, Хорватии, Израиле, России, Румынии, Бельгии, Греции, Финляндии, Швейцарии и Швеции.

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