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Саудівська Аравія заборонить паломництво для іноземців другий рік поспіль, - Reuters

Автор: Ігор Литвиненко

Уряд Саудівської Аравії розглядає можливість заборони на здійснення хаджу в 2021 році іноземними паломниками. Причиною цього другий рік поспіль може стати коронавірус.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

Остаточне рішення з даного питання ще не прийнято.

"Два джерела, знайомі з цим питанням, заявили, що влада призупинила попередні плани з прийому паломників з-за кордону і дозволить приймати тільки місцевих паломників, які були вакциновані або одужали від COVID-19, принаймні, за шість місяців до паломництва", - повідомляє видання.

За інформацією одного з джерел, обмеження застосовуватимуться і за віком учасників.

Друге джерело повідомило, що раніше планувалося дозволити в'їзд для деяких паломників з-за кордону, які зроблять щеплення. Однак через різні види вакцин, їх ефективності і появи нових штамів вірусу, уряд перегляне даний варіант.

Уряд Саудівської Аравії поки офіційно не прокоментував цю інформацію.

У лютому уряд призупинив в'їзд до Королівства з 20 країн, за винятком дипломатів, громадян Саудівської Аравії, практикуючих лікарів і членів їх сімей. Заборона, яка діє досі, поширюється на людей, що прибувають з Об'єднаних Арабських Еміратів, Німеччини, США, Великобританії, Південної Африки, Франції, Єгипту, Лівану, Індії та Пакистану.

Нагадаємо, минулого року з 2 квітня Мекка і Медіна, два міста в Саудівській Аравії, де розташовані головні мусульманські святині, були повністю закриті на в'їзд і виїзд.

Заборона на паломництво був частково скасований лише 4 жовтня.

Зазначимо, щорічно в певний час мусульмани з усього світу здійснюють хадж - паломництво до Мекки, що є п'ятим стовпом ісламу. У 2021 році хадж припадає на 19 липня.

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