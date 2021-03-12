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Саудовская Аравия возобновит внешнее авиасообщение с 17 мая

Автор: Андрей Козловский

Главное управление гражданской авиации Саудовской Аравии отменило запрет на международные рейсы. Так, в стране с 17 мая возобновят внешнее авиационное сообщение и откроют все аэропорты.

Об этом сообщает Saudi Gazette.

Управление проинформировало все действующие на территории страны авиакомпании об отмене запрета на международные рейсы. В циркуляре организации указывается на необходимость соблюдения всех протоколов и мер предупреждения заражения коронавирусом, принятых вышестоящими властями.

Отмечается, что возобновление авиасообщения коснется не всех зарубежных стран, а только тех, которые будут одобрены санитарными властями.

Это решение принято на основании заявления министерства здравоохранения королевства о том, что производители вакцин от COVID-19 не могут обеспечить своевременную поставку уже законтрактованных партий вакцин.

Напомним, правительство Латвии приняло решение возобновить авиасообщение с третьими странами. Мера вступит в силу с 17 марта.

Также РБК-Украина писало, что правительство Испании продлило ограничения на необязательные поездки для путешественников из стран, не входящих в Европейский союз и Шенгенскую зону. Ограничения были продлены до 31 марта.

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