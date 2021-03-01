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В Испании продлили ограничения на въезд для граждан третьих стран

Новина українською → Мадрид, Понедельник 01 марта 2021 14:45
В Испании продлили ограничения на въезд для граждан третьих стран Фото: девушка в аэропорту (freepik)
Автор: РБК-Украина

Правительство Испании продлило ограничения на необязательные поездки для путешественников из стран, не входящих в Европейский союз и Шенгенскую зону. Ограничения были продлены до 31 марта.

Об этом сообщает The Local.

Срок действия ограничений заканчивался в воскресенье, 28 февраля. Однако испанской правительство посчитало необходимым продлить ограничения на не обязательные поездки еще на месяц, чтобы сдержать распространение коронавируса.

Несмотря на ограничения, путешественники из некоторых стран с низким уровнем заражения смогут совершить путешествие. В частности, из Австралии, Новой Зеландии, Руанды, Сингапура, Южной Кореи, Таиланда, Китая и регионов Гонконга и Макао.

Список, который впервые был разработан 30 июня прошлого года, неоднократно обновлялся. 28 января из списка была исключена Япония.

Правительство Испании также продолжило ограничения на полеты из Великобритании, Южной Африки и Бразилии до 16 марта из-за новых штаммов коронавируса в этих странах.

Напомним, в регионе Галисия власти намерены сделать вакцинацию обязательной. При этом в случае отказа человеку грозит штраф до 60 тысяч евро.

Кроме того, в ближайшее время в Мадриде намерены ужесточить карантин, поскольку в регионе самый большой уровень заболеваемости коронавирусом.

Добавим, что в Испании планируют создать специальную картотеку с именами людей, которые отказались сделать прививки вакциной от COVID-19. Доступ к реестру получат все страны ЕС.

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