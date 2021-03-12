Саудівська Аравія відновить зовнішнє авіасполучення з 17 травня

Головне управління цивільної авіації Саудівської Аравії скасувало заборону на міжнародні рейси. Так, в країні з 17 травня відновлять зовнішнє авіаційне сполучення і відкриють всі аеропорти.

Управління поінформувало всі діючі на території країни авіакомпанії про скасування заборони на міжнародні рейси. У циркулярі організації вказується на необхідність дотримання всіх протоколів і заходів попередження зараження коронавірусом.

Наголошується, що відновлення авіасполучення торкнеться не всіх зарубіжних країн, а тільки тих, які будуть схвалені санітарною владою.

Це рішення прийнято на підставі заяви міністерства охорони здоров'я королівства про те, що виробники вакцин від COVID-19 не можуть забезпечити своєчасну поставку вже законтрактованих партій вакцин.