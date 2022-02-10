Саудовская Аравия и США вместе планируют поддерживать стабильность поставок энергоресурсов в мире

"Оба лидера вновь подчеркнули, что США и Саудовская Аравия готовы работать над обеспечением стабильности поставок энергоносителей в мире", - говорится в сообщении.

Два лидера затронули вопросы ситуации на Ближнем Востоке и в Европе. Они договорились о тесной координации правительственных команд в ближайшие недели и месяцы.

Также Байден заверил в готовности поддерживать Саудовскую Аравию в ситуациях, когда та подвергается ударам со стороны йеменских мятежников-хуситов. Президент США заявил собеседнику и о том, что Вашингтон не допустит получения Ираном ядерного оружия. Байден сообщил саудовскому королю о ходе переговоров в Вене по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий - соглашения по иранскому атому.

В ходе разговора король Саудовской Аравии "отметил важность сохранения баланса и стабильности на нефтяных рынках. Он подчеркнул историческую роль в этом вопросе соглашения ОПЕК+ и важность сохранения соглашения в дальнейшем". Эта сделка, как сообщалось, действует до конца 2022 года.