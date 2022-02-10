Саудівська Аравія і США разом планують підтримувати стабільність поставок енергоресурсів у світі

"Обидва лідери знову підкреслили, що США і Саудівська Аравія готові працювати над забезпеченням стабільності поставок енергоносіїв у світі", - йдеться в повідомленні.

Два лідери торкнулися питання ситуації на Близькому Сході і в Європі. Вони домовилися про тісну координацію урядових команд в найближчі тижні і місяці.

Також Байден запевнив у готовності підтримувати Саудівську Аравію в ситуаціях, коли та піддається ударам з боку Єменських заколотників-хуситів. Президент США заявив співрозмовнику і про те, що Вашингтон не допустить отримання Іраном ядерної зброї. Байден повідомив саудівському королю про хід переговорів у Відні щодо відновлення Спільного всеосяжного плану дій - угоди щодо іранського атому.

В ході розмови король Саудівської Аравії "відзначив важливість збереження балансу і стабільності на нафтових ринках. Він підкреслив історичну роль у цьому питанні угоди ОПЕК+ і важливість збереження угоди надалі". Ця угода, як повідомлялося, діє до кінця 2022 року.