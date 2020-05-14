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Саудовская Аравия сократила поставки нефти в Европу и Азию

Новости » Энергетика     14.05.2020 - 13:12
Саудовская Аравия сократила поставки нефти в Европу и Азию
Иллюстративное фото (lukoil.ru)

Наиболее серьезные сокращения пришлось, в основном, на покупателей нефти из Китая и Индии

Саудовская Аравия выполнила свои обязательства в рамках сделки ОПЕК+, сократив поставки нефти на азиатский рынок. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные трейдеров.

Saudi Aramco уведомила трейдеров о сокращении поставок в июне по крайней мере для 12 клиентов из стран Азии. Наиболее серьезные сокращения пришлось, в основном, на покупателей нефти из Китая и Индии, и некоторые из них пытались добиться увеличения поставок.

По данным издания, сокращение поставок саудовской нефти в Азию совпало по времени с повышением спроса в регионе на фоне восстановления экономики Китая и роста потребления топлива в Индии.

Как писало РБК-Украина, 12 апреля страны ОПЕК+ согласовали крупнейшее в истории сокращение добычи нефти из-за уменьшения спроса, спровоцированного пандемией коронавируса в мире.

Напомним, государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco решила дополнительно сократить объемы добычи нефти в июне.

Ранее сообщалось, что министры энергетики стран G20 не смогли достичь договоренности относительно конкретных мер по сокращению добычи нефти.

Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины Саудовская Аравиянефть
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