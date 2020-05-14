ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Саудівська Аравія скоротила поставки нафти в Європу та Азію

Новини » Енергетика     14.05.2020 - 13:12
Саудівська Аравія скоротила поставки нафти в Європу та Азію
Ілюстративне фото (lukoil.ru)

Найбільш серйозні скорочення, в основному, на покупців нафти з Китаю та Індії

Саудівська Аравія виконала свої зобов'язання в рамках угоди ОПЕК+, скоротивши постачання нафти на азіатський ринок. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на дані трейдерів.

Saudi Aramco повідомила трейдерів про скорочення поставок у червні принаймні для 12 клієнтів з країн Азії. Найбільш серйозні скорочення, в основному, на покупців нафти з Китаю і Індії, і деякі з них намагалися домогтися збільшення поставок.

За даними видання, скорочення поставок саудівської нафти в Азію збіглося за часом з підвищенням попиту в регіоні на тлі відновлення економіки Китаю і зростання споживання палива в Індії.

Як повідомляло РБК-Україна, 12 квітня країни ОПЕК+ погодили найбільше в історії скорочення видобутку нафти через зменшення попиту, спровокованого пандемією коронавірусу у світі.

Нагадаємо, державна нафтова компанія Саудівської Аравії Saudi Aramco вирішила додатково скоротити обсяги видобутку нафти у червні.

Раніше повідомлялося, що міністри енергетики країн G20 не змогли досягти домовленості щодо конкретних заходів щодо скорочення видобутку нафти.

Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України Саудовская Аравиянефть
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся