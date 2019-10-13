Саудовская Аравия согласилась на увеличение военного контингента США

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Вашингтон хочет дополнительно разместить 3 тыс. военных

Власти Саудовской Аравии согласовали размещение дополнительного военного контингента Соединенных Штатов Америки в регионе Персидского залива после нападения на нефтяные объекты государства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщил президент США Дональд Трамп, король и наследный принц Саудовской Аравии согласились на развертывание американских военных и оборудования. Размещение американского контингента происходит в контексте "исторических отношений и устойчивого партнерства" между саудитами и США.

Отмечается, что на фоне напряженности в отношениях Саудовской Аравии и Ирана, Вашингтон объявил о намерении разместить в регионе Персидского залива почти 3 тыс. военных. К числу военного контингента принадлежат эскадрильи истребителей, группа экспедиционной авиации и личный состав противовоздушной обороны.

Напомним, ранее сообщалось, что Соединенные Штаты хотят направить дополнительные военные силы на территорию Саудовской Аравии после нападения на нефтяные объекты королевства. Речь шла о нескольких тысяч военных, а также дополнительных средствах противовоздушной обороны.

Накануне Вашингтон принял решение о предоставлении Эр Рияду в целях защиты зенитно-ракетных комплексов Patriot и 200 американских военнослужащих. Также Белый дом предоставит четыре радиолокационные системы, которые должны укрепить оборону саудовского королевства.