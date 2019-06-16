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Саудовская Аравия считает Иран ответственным за атаку на танкеры

Новости » Политика    16.06.2019 - 09:14
Саудовская Аравия считает Иран ответственным за атаку на танкеры
Фото: танкер Front Altair (Pakistan Point)

В Эр-Рияде считают, что нападение на танкеры было ответом на попытку Японии стать посредником в конфликте США и Ирана

Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман обвинил Иран в недавней атаке на два танкера в Оманском заливе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

По словам Салмана, именно Тегеран несет ответственность за нападения на танкеры в Оманском заливе. Саудовский принц считает, что эти действия были ответом Ирана на попытки Японии стать посредником в конфликте с Соединенными Штатами.

"Относительно этого вопроса международному сообществу следует занять решительную позицию", - добавил принц.

Кроме того, Салман подчеркнул, что Эр-Рияд не хочет войны в регионе, но в случае необходимости "без колебаний защитит от любых угроз свой народ, суверенитет, территориальную неприкосновенность и свои интересы".

Напомним, ранее министр иностранных дел Британии Джереми Хант обвинил Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе. По словам Ханта, к такому выводу пришло британское правительство после "собственной оценки" инцидента.

13 июня в Оманском заливе было совершено нападение на норвежский и сингапурский нефтяные танкеры. Это произошло через месяц после того, как в результате диверсии были повреждены четыре нефтяные танкеры у побережья ОАЭ.

Члены Совета безопасности ООН собрались на экстренное заседание по этому поводу и осудили атаку на два нефтяные танкеры в Оманском заливе и призвали тщательно расследовать этот инцидент. Однако официальных решений на экстренном заседании СБ ООН принято не было.

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