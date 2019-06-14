ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Британия считает Иран ответственным за нападения на танкеры в Османской заливе

Новости » Политика    14.06.2019 - 23:36
Британия считает Иран ответственным за нападения на танкеры в Османской заливе
Фото: танкер Front Altair (Pakistan Point)

Правительство Британии дал собственную оценку этому инциденту

Великобритания считает, что иранские военные "почти достоверно" ответственные за атаки на два танкера с нефтью в Оманском заливе. Об этом заявил министр иностранных дел страны Джереми Хант, передает РБК-Украина со ссылкой на The Independent.

По словам министра, к такому выводу пришел британский правительство после "собственной оценки" инцидента.

"Недавние атаки основанные на модели дестабилизирующей поведения Ирана и представляют серьезную опасность для региона", - добавил Хант.

Напомним, в Оманском заливе 13 июня напали на норвежский и сингапурский нефтяные танкеры. Это произошло через месяц после того, как в результате диверсии были повреждены четыре нефтяные танкеры у побережья ОАЭ.

Члены Совета безопасности ООН собрались на экстренное заседание по этому поводу и осудили атаку на два нефтяные танкеры в Оманском заливе в четверг, 13 июня, и призывают тщательно расследовать этот инцидент, но официальных решений на экстренном заседании СБ ООН принято не было.

Добавим, что президент США Дональд Трамп заявил, что за атакой на танкеры в Оманском заливе стоял Иран. Так он прокомментировал выпущенное ВМС США видео, демонстрирующее, как моряки с иранского катера снимают с борта одного из танкеров нечто, напоминающее неразорвавшуюся магнитную мину.

 

Трамп обвинил Иран в атаке на танкеры в Оманском заливе Совбез ООН провел экстренное заседание по атаке на танкеры в Оманском заливе
Новости Украины нефтьИрантанкер
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь