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Саудовская Аравия резко нарастила экспорт нефти

Новости » Финансовый кризис 2020     01.04.2020 - 19:34
Саудовская Аравия резко нарастила экспорт нефти
Иллюстративное фото (ukrnafta.com)

Саудовская Аравия объявила о планах экспортировать 12 миллионов баррелей нефти в сутки

Саудовская Аравия сообщила о резком увеличении объемов экспорта нефти после окончания срок действия договора с Россией по ограничению добычи. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reutes.

Так, Саудовская Аравия объявила о планах экспортировать 12 миллионов баррелей нефти в сутки.

Добавим, что 31 марта закончился договор в рамках так называемого ОПЕК+, а именно договор между организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и Россией. Этот договор ограничивал государства в объемах добычи нефти. А это ограничение позволяло поддерживать стабильный уровень цен на нефть.

Напомним, Саудовская Аравия планирует значительно нарастить добычу нефти и предложит клиентам значительную скидку. Фактически Эр-Рияд намерен начать "ценовую войну" на нефтяном рынке.

Соответствующее решение Саудовская Аравия приняла после провала переговоров ОПЕК с другими добывающими странами, прежде всего с Россией. Предварительное соглашение о сокращении добычи нефти заканчивается в марте, а нового договора нет.

Как сообщало РБК-Украина, переговоры министров стран ОПЕК + в Вене завершились провалом из-за недостижения согласия между Российской Федерацией и Саудовской Аравией.

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