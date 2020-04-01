Саудівська Аравія різко наростила експорт нафти

Ілюстративне фото (ukrnafta.com)

Саудівська Аравія оголосила про плани експортувати 12 мільйонів барелів нафти на добу

Саудівська Аравія повідомила про різке збільшення обсягів експорту нафти після закінчення термін дії договору з Росією щодо обмежень видобутку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reutes.

Так, Саудівська Аравія оголосила про плани експортувати 12 мільйонів барелів нафти на добу.

Додамо, що 31 березня закінчився договір в межах так званого ОПЕК+, а саме договір між Організацію країн-експортерів нафти (ОПЕК) та Росією. Цей договір обмежував держави в обсягах видобутку нафти. А це обмеження дозволяло підтримувати стабільний рівень цін на нафту.

Нагадаємо, Саудівська Аравія планує значно наростити видобуток нафти і запропонує клієнтам значну знижку. Фактично Ер-Ріяд має намір почати "цінову війну" на нафтовому ринку.

Відповідне рішення Саудівська Аравія прийняла після провалу переговорів ОПЕК з іншими видобувними країнами, перш за все з Росією. Попередня угода про скорочення видобутку нафти закінчується в березні, а нового договору немає.

Як повідомляло РБК-Україна, переговори міністрів країн ОПЕК + у Відні завершилися провалом через недосягнення згоди між Російською Федерацією і Саудівською Аравією.