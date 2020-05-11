Саудовская Аравия решила дополнительно сократить добычу нефти

Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco решила дополнительно сократить объемы добычи нефти в июне. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным Министерства энергетики Саудовской Аравии, в июни нефтяная компания Saudi Aramco сократит объемы добычи еще на 1 миллион баррелей в сутки. Сокращение в июне будут дополнением к ограничениям, введенных ранее соглашением ОПЕК+.

Отмечается, что общее снижение нефтедобычи Saudi Aramco в июне составит 4,8 млн баррелей в сутки, то есть страна будет добывать 7,5 млн баррелей в сутки. Таким образом Эр-Рияд планирует стимулировать другие страны выполнить свои обязательства и сократить объемы добычи нефти, чтобы стабилизировать мировой рынок.

Напомним, ранее сообщалось, что цены на нефть выросли 7 мая после неожиданного роста китайского экспорта, а также на фоне сокращения добычи в США и возобновление деловой активности в Европе. Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 6,46% до 31,64 доллара за баррель.

Как писало РБК-Украина, 12 апреля страны ОПЕК+ согласовали крупнейшее в истории сокращение добычи нефти из-за уменьшения спроса, спровоцированного пандемией коронавируса в мире.