Цены на нефть резко выросли на данных по экспорту Китая

Фото: добыча нефти (OilNow)

Неожиданная статистика из Китая подтолкнула цены вверх

Цены на нефть растут в четверг, 7 мая, благодаря неожиданному росту китайского экспорта в апреле, а также на фоне сокращения добычи в США и медленного восстановления деловой активности в Европе. Об этом сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent к 15:00 по киевскому времени выросли на 6,46% до 31,64 долларов за баррель. Фьючерсы на нефть WTI подскочили на 10,25% до 26,45 долларов за баррель. Накануне Brent упала на 4%, WTI - на 2%.

Китайский экспорт неожиданно вырос в апреле, впервые с начала года, несколько ослабив давление на производителей во второй по величине экономике мира после того, как пандемия коронавируса ударила по спросу и вызвала перебои в цепочках поставок. Тем не менее, прогноз для китайского экспорта остается мрачным, поскольку влияние пандемии грозит мировой экономике рецессией.

Экспорт КНР в апреле вырос на 3,5% в годовом выражении после снижения на 6,6% в марте. Импорт сократился на 14,2% - максимально с января 2016 года. В марте импорт снизился на 0,9%.

Запасы нефти в США выросли по итогам 15-й недели подряд, однако рост оказался меньше прогнозов аналитиков. Запасы бензина в стране сократились вторую неделю кряду после того, как некоторые штаты смягчили карантинные меры.

"Brent пытается вернуться на уровень начала апреля, рынок тестирует способность Brent оставаться выше 30 долларов за баррель. Загрузка нефтеперерабатывающих заводов восстанавливается, США сокращают производство, и это обеспечивает поддержку", - сказал Оливье Жакоб из консалтинговой компании Petromatrix.

Как сообщало РБК-Украина, фактическая цена реализации нефти, конденсата за апрель 2020 года в Украине составила 3959,80 грн/тонна. по сравнению с мартом 2020 года цена нефти упала на 33% (с 5912,80 грн/тонна).

Национальный банк Украины (НБУ) в своем макроэкономическом прогнозе заложил среднюю цену на нефть в 2020 году на уровне 35 долларов за баррель. По данным НБУ, такое падение цены нефти приведет к тому, что цены на бензин снизятся в Украине до конца года на 10-15%.