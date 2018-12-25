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Саудовская Аравия профинансирует восстановление Сирии вместо США, - Трамп

Новости » Политика    25.12.2018 - 06:59
Саудовская Аравия профинансирует восстановление Сирии вместо США, - Трамп
Фото: Дональд Трамп (un.org)

Президент США поблагодарил Саудовскую Аравию за такой шаг

Власти Саудовской Аравии согласились выделить средства, необходимые на восстановление Сирии, вместо Соединенных Штатов. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп, передает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

"Разве не приятно, когда чрезвычайно богатые страны помогают своим соседям восстановиться, а не великая страна США, которая находится на расстоянии 5 тыс. миль (от Сирии, - ред.)", - отметил Трамп.

Он добавил, что благодарит Саудовскую Аравию за такой шаг.

Какие именно расходы по восстановлению Сирии намерен взять на себя Эр-Рияд, Трамп не уточнил.

Саудовская Аравия профинансирует восстановление Сирии вместо США, - Трамп

Напомним, 19 декабря в Белом доме сообщили, что Соединенные Штаты начали вывод войск из Сирии и переходят к новому этапу борьбы с "Исламским государством". Президент США Дональд Трамп заявил, что Турция и другие страны Ближнего Востока смогут противостоять остаткам террористов "Исламского государства" на территории Сирии без поддержки армии США.

В октябре Германия заявила, что выделит 100 миллионов евро на восстановление инфраструктуры в регионах Ирака и Сирии, очищенных от террористов.

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Новости Украины Саудовская АравияДональд ТрампСирия
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