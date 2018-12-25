Саудівська Аравія профінансує відновлення Сирії замість США, - Трамп

Фото: Дональд Трамп (un.org)

Президент США подякував Саудівській Аравії за такий крок

Влада Саудівської Аравії погодилася виділити кошти, необхідні на відновлення Сирії, замість Сполучених Штатів. Про це повідомив американський президент Дональд Трамп, передає РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

"Хіба не приємно, коли надзвичайно багаті країни допомагають своїм сусідам відновитися, а не велика країна США, яка розташована на відстані 5 тис. миль (від Сирії, - ред.)", - зазначив Трамп.

Він додав, що вдячний Саудівській Аравії за такий крок.

Які саме витрати з відновленню Сирії має намір взяти на себе Ер-Ріяд, Трамп не уточнив.

Нагадаємо, 19 грудня в Білому домі повідомили, що Сполучені Штати почали виведення військ із Сирії і переходять до нового етапу боротьби з "Ісламською державою". Президент США Дональд Трамп заявив, що Туреччина та інші країни Близького Сходу зможуть протистояти залишкам терористів "Ісламської держави" на території Сирії без підтримки армії США.

У жовтні Німеччина заявила, що виділить 100 мільйонів євро на відновлення інфраструктури в регіонах Іраку і Сирії, очищених від терористів.