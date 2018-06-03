Саудовская Аравия пригрозила Катару войной в случае покупки С-400 у РФ

Руководство Саудовской Аравии готово применить силу

В Саудовской Аравии заявили о готовности применить силу против Катара, если страна купит у Российской Федерации (РФ) зенитные комплексы С-400. Об этом сообщает Le Monde.

Кроме того, король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд написал письмо президенту Франции Эмманюэлю Макрону с просьбой оказать давление на Катар.

Так, в письме выражается готовность Саудовской Аравии провести "военную акцию" против Катара, если Доха приобретет эти комплексы.

"В такой ситуации королевство Саудовская Аравия будет готово предпринять все необходимые меры для ликвидации этой оборонной системы, в том числе и путем военной акции", - написал король президенту Франции.

По мнению Эр-Риярда, появление в Катаре С-400 повлияет на безопасность в регионе и приведет к эскалации конфликта.

Напомним, ранее сообщалось, что Саудовская Аравия ввела санкции против лидеров террористической организации "Хезболлы".