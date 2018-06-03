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Саудівська Аравія пригрозила Катару війною у разі покупки С-400 у РФ

НовиниПолітика    03.06.2018 - 01:55
Фото: прапор Саудівської Аравії (РБК-Україна)
Фото: прапор Саудівської Аравії (РБК-Україна)

Керівництво Саудівської Аравії готове застосувати силу

В Саудівській Аравії заявили про готовність застосувати силу проти Катару, якщо країна купить у Російській Федерації (РФ) зенітні комплекси С-400. Про це повідомляє Le Monde.

Крім того, король Саудівської Аравії Сальман бен Абдель Азіз Аль Сауд написав лист президенту Франції Емманюелю Макрону з проханням чинити тиск на Катар.

Так, у листі висловлюється готовність Саудівської Аравії провести "військову акцію" проти Катару, якщо Доха придбає ці комплекси.

"У такій ситуації королівство Саудівська Аравія буде готове вжити всі необхідні заходи для ліквідації цієї оборонної системи, в тому числі і шляхом військової акції", - написав король президенту Франції.

На думку Ер-Ріярду, поява в Катарі С-400 вплине на безпеку в регіоні і призведе до ескалації конфлікту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Саудівська Аравія ввела санкції проти лідерів терористичної організації "Хезболли".

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Теги публікації: Саудовская Аравия, флаг, Катар  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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