Саудовская Аравия предоставит доказательства причастности Ирана к атакам на НПЗ

В среду министерство обороны Саудовской Аравии планирует представить доказательства причастности Ирана к нападениям на саудовские нефтяные объекты. Об этом сообщил телеканал Al Ihbaria.

По его данным, соответствующие свидетельства должны быть обнародованы представителем министерства на пресс-конференции в среду вечером.

Напомним, вчера король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд впервые прокомментировал атаку дронов на нефтяные объекты Саудовской Аравии.

РБК-Украина писало, что на одном из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов саудовской компании Saudi Aramco на востоке произошел пожар. Два объекта компании Saudi Aramco на крупных месторождениях в Абкайке и Хурайсе подверглись атаке с использованием дронов.

Позже госсекретарь США Майк Помпео обвинил власти Ирана в "беспрецедентной атаке" на мировой энергетический рынок, комментируя нападение беспилотников на объекты саудовской нефтяной компании Aramco. Иран опровергает эту информацию.

После этого президент Соединенных Штатов Дональд Трамп распорядился открыть стратегические запасы нефти из-за ситуации в Саудовской Аравии.