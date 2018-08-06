Саудовская Аравия отозвала посла из Канады

Саудовские власти также заявили о выдворении канадского посла и приостановке новых торговых соглашений с Канадой

Министерство иностранных дел Саудовской Аравии отзывает своего посла из Канады и обязало канадского посла в Эр-Рияде покинуть страну в течение 24 часов. Об этом сообщает Reuters.

Саудовская Аравия также заявила о приостановке любых новых торговых соглашений и инвестиций с Канадой после того, как канадское министерство иностранных дел призвало Эр-Рияд освободить арестованных активистов по защите гражданских прав.

Ранее Министерство иностранных дел Канады и посольство Канады настоятельно призвали саудовские власти "немедленно освободить" активистов по гражданским правам.

Напомним, в мае Министерство иностранных дел Палестинской автономии отозвало для консультаций своих послов из Австрии, Венгрии, Румынии и Чехии из-за участия этих стран-членов Евросоюза в официальном праздновании переноса посольства Соединенных Штатов в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.