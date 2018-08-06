Саудівська Аравія відкликала посла з Канади

Саудівська влада також заявила про видворення канадського посла та припинення нових торговельних угод з Канадою

Міністерство закордонних справ Саудівської Аравії відкликає свого посла з Канади і зобов'язало канадського посла в Ер-Ріяді покинути країну протягом 24 годин. Про це повідомляє Reuters.

Саудівська Аравія також заявила про призупинення будь-яких нових торговельних угод та інвестицій з Канадою після того, як канадське міністерство закордонних справ закликало Ер-Ріяд звільнити заарештованих активістів із захисту громадських прав.

Раніше Міністерство закордонних справ Канади та посольство Канади настійно закликали саудівську влада "негайно звільнити" активістів із громадських прав.

Нагадаємо, в травні Міністерство закордонних справ Палестинської автономії відкликало для консультацій своїх послів з Австрії, Угорщини, Румунії та Чехії через участь цих країн-членів Євросоюзу в офіційному святкуванні перенесення посольства Сполучених Штатів в Ізраїлі з Тель-Авіва до Єрусалима.