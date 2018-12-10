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Саудовская Аравия отказалась выдать Турции подозреваемых в убийстве Хашкаджи

Новости » Происшествия    10.12.2018 - 01:36
Саудовская Аравия отказалась выдать Турции подозреваемых в убийстве Хашкаджи
Фото: флаг Саудовской Аравии (коллаж РБК-Украина)

Эр-Рияд обвиняет Анкару в непредоставлении ему достаточных доказательств

Власти Саудовской Аравии отказались экстрадировать в Анкару подозреваемых в убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи по требованию президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

"Мы не выдаем своих граждан", - заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр.

Он также обвинил Анкару в том, что она не передает Эр-Рияду имеющиеся у нее сведения об убийстве журналиста.

"Мы попросили наших друзей в Турции предоставить нам доказательства, которые мы можем использовать в суде. Мы не получили их в том порядке, в каком должны были получить", - заявил аль-Джубейр.

Саудовский министр уточнил, что турецкая сторона поделилась только той информацией, которая уже просочилась в СМИ.

Напомним, ранее Турция объявила в розыск двух бывших высокопоставленных чиновников Саудовской Аравии, которых подозревают в убийстве саудовского журналиста Washington Post Джамаля Хашкаджи - экс-замглавы разведки Саудовской Аравии Ахмеда Асири и экс-советника наследного принца Сауда аль-Катани.

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Новости Украины ТурцияСаудовская АравияжурналистыУбийство
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