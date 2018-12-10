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Саудівська Аравія відмовилася видати Туреччині підозрюваних у вбивстві Хашкаджі

Новини » Надзвичайні події    10.12.2018 - 01:36
Саудівська Аравія відмовилася видати Туреччині підозрюваних у вбивстві Хашкаджі
Фото: прапор Саудівської Аравії (колаж РБК-Україна)

Ер-Ріяд звинувачує Анкару в ненаданні йому достатніх доказів

Влада Саудівської Аравії відмовилася екстрадувати в Анкару підозрюваних у вбивстві журналіста Джамаля Хашкаджі на вимогу президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

"Ми не видаємо своїх громадян", - заявив міністр закордонних справ Саудівської Аравії Адель аль-Джубейр.

Він також звинуватив Анкару в тому, що вона не передає Ер-Ріяду наявні у неї відомості про вбивство журналіста.

"Ми попросили наших друзів у Туреччині надати нам докази, які ми можемо використовувати в суді. Ми не отримали їх у тому порядку, в якому повинні були отримати", - заявив аль-Джубейр.

Саудівський міністр уточнив, що турецька сторона поділилася лише тією інформацією, яка вже просочилася в ЗМІ.

Нагадаємо, раніше Туреччина оголосила в розшук двох колишніх високопоставлених чиновників Саудівської Аравії, яких підозрюють у вбивстві саудівського журналіста Washington Post Джамаля Хашкаджі - екс-заступник глави розвідки Саудівської Аравії Ахмеда Асірі та екс-радника наслідного принца Сауда аль-Катані.

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