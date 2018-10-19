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Саудовская Аравия обвинит в убийстве журналиста Хашогги советника принца, - NYT

Новости » Происшествия    19.10.2018 - 13:12
Фото: Джамаль Хашогги (скрин видео)
Фото: Джамаль Хашогги (скрин видео)

Эр-Рияд планирует заявить, что Ассири получил устный приказ доставить Хашогги на допрос в королевство

Саудовская Аравия планирует возложить вину за предполагаемое убийство журналиста The Washington Post Джамаля Хашогги на генерала Ахмеда Ассири, являющегося высокопоставленным сотрудником саудовской разведки и советником наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на The New York Times.

Как сообщает газета, Эр-Рияд планирует заявить, что Ассири получил устный приказ доставить Хашогги на допрос в королевство, но "или не понял инструкции, или перешел границы своих полномочий". Как пишет издание, это позволит отвести подозрения от наследного принца. 

Отметим, ранее сотрудники разведывательных служб США заявили, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд может быть причастен к исчезновению в Стамбуле журналиста The Washington Post Джамаля Хашогги.

РБК-Украина сообщало, что, в связи с исчезновением журналиста, министр финансов Соединенных штатов Стивен Мнучин объявил бойкот инвестиционному саммиту в Саудовской Аравии и отменил свою поездку. Также министр торговли Великобритании Лиам Фокс отменил свой визит на инвестиционную конференцию в Эр-Рияде.

Как известно, Турция расследует исчезновение известного саудовского журналиста Джамаля Хашогги. Полиция предполагает, что журналист был убит на территории консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. 

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