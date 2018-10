Саудівська Аравія звинуватить у вбивстві журналіста Хашоггі радника принца, - NYT

Фото: Джамаль Хашогги (скрін відео)

Ер-Ріяд планує заявити, що Ассирі отримав усний наказ доставити Хашоггі на допит в королівство

Саудівська Аравія планує покласти провину за ймовірне вбивство журналіста The Washington Post Джамаля Хашоггі на генерала Ахмеда Ассирі, який є високопоставленим співробітником саудівської розвідки і радником наслідного принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The New York Times.



Як повідомляє газета, Ер-Ріяд планує заявити, що Ассирі отримав усний наказ доставити Хашоггі на допит в королівство, але "не зрозумів інструкції, або перейшов межі своїх повноважень". Як пише видання, це дозволить відвести підозри від наслідного принца.

Зазначимо, раніше співробітники розвідувальних служб США заявили, що наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бен Салман Аль Сауд може бути причетний до зникнення в Стамбулі журналіста The Washington Post Джамаля Хашоггі.

РБК-Україна повідомляло, що, у зв'язку із зникненням журналіста, міністр фінансів Сполучених штатів Стівен Мнучин оголосив бойкот інвестиційному саміту в Саудівській Аравії і скасував свою поїздку. Також міністр торгівлі Великобританії Ліам Фокс скасував свій візит на інвестиційну конференцію в Ер-Ріяді.

Як відомо, Туреччина розслідує зникнення відомого саудівського журналіста Джамаля Хашоггі. Поліція припускає, що журналіст був убитий на території консульства Саудівської Аравії в Стамбулі.