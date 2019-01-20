Саудовская Аравия и ОАЭ создают совместную криптовалюту

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Стороны создают свою криптовалюту для облегчения трансграничных платежей

Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) намерены создать совместную криптовалюту. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эмиратское агентство WAM.

Сообщается, что стороны заявили о планах по криптовалюте на заседании исполнительного комитета координационного совета в Абу-Даби. Также сообщается, что цифровая валюта будет ориентирована на банки на экспериментальном этапе для лучшего понимания последствий технологии блокчейн и облегчения трансграничных платежей.

Предполагается, что создание криптовалюты будет способствовать установлению технологических стандартов, оценке рисков кибербезопасности и влияния единой валюты на денежно-кредитную политику.

Напомним, ранее сообщалось, что Венесуэла намерена экспортировать нефть за криптовалюту.

В октябре 2018 года сообщалось, что украинский Минфин планирует решить вопрос относительно налогообложения операций с криптовалютами. Как сообщало РБК-Украина, три года назад НБУ рассматривал криптовалюту как денежный суррогат, не имеющий обеспечения реальной стоимости.